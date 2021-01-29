Van’da tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor

Van’da soğuk havalardan ötürü binaların çatısında oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizleniyor.

Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde bile sıfırın altında seyrettiği Van’ın Çaldıran ilçesi başta olmak üzere kent genelinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Bu doğrultuda gelen ihbarlar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını da harekete geçiriyor. İtfaiye ekiplerince kentte bulunan binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları kontrollü bir şekilde düşürülerek olası kazaların önüne geçiliyor.

Cadde ve sokaklarda biriken kar yığınları ise kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

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