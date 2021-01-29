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Bakan Kasapoğlu, Vanlı halk ozanının söylediği Kürtçe uzun havayı dinledi

DHA

Bakan Kasapoğlu, Vanlı halk ozanının söylediği Kürtçe uzun havayı dinledi


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'ın Tuşba ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, önce söylenen Türkçe şarkıları, daha sonra da dengbej (halk ozanı) Engin Dervişoğlu'nun söylediği Kürtçe uzun havayı dinledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, Belediye Başkanları ve kurum amirlerince karşılanan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Tuşba Gençlik Merkezini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezindeki müzik grubunun söylediği Türkçe şarkıları dinledi. Kasapoğlu, dengbej Engin Dervişoğlu'nun seslendirdiği Kürtçe uzun havayı dinledi. 
Gençlik Merkezi'ndeki sporcularla bir araya gelip, kitap ve voleybol topu hediye eden Bakan Kasapoğlu, merkezdeki ahşap atölyesinde çalışan gençlerin çalışmalarını yerinde gördü. Gençlerin sıkıntılarını dinleyip, malzeme desteğinde bulunacağının sözünü veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN
2021-01-29 22:43:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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