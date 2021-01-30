Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'a dün akşam gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tuşba ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşup, şarkı söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Betül Kasapoğlu ile birlikte inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Van'a geldi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Tuşba Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Basına kapalı devam eden buluşma sonrası Bakan Kasapoğlu ile beraberindekiler, Gençlik Merkezi'ndeki müzik grubunun söylediği şarkıları dinleyip, eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-01-30 10:11:02



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