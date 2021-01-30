İpekyolu Belediyesinden ‘balıkların dökülmesi’ açıklaması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde yer alan ‘Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü’ haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde bir takım kişi ve kurumlar aracılığıyla dolaşımda olan ‘Van’da zabıta seyyar satıcının balıklarını yere döktü’, ‘Van’da zabıta ekipleri balık tezgahını dağıttı’ tarzında haberlerle belediyeye yönelik olumsuz algı operasyonu üzerine Van basınını ve kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğduğu belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak görev almış olduğumuz belediyemiz sınırları dahilinde mevzuatımız gereği halkımızın huzur, sağlık, esenlik ve düzen içinde yaşaması maksadıyla 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak görev yapmaktayız. Van’ın en büyük ve en kapsamlı ilçesinin sorumluluğunu taşıyor olmamız nedeniyle her daim yenilikçi çözümler kattığımız görev ve hizmet anlayışımızla mevzuatlarımız kapsamında tamamen toplum odaklı olarak şehrimizi bölgesel çapta örnek bir seviyeye taşımak adına görevlerimizi ifa etmekteyiz. Bu maksatla seyyar satıcılarla mücadele kapsamında belediyemiz sorumluluk alanlarında çalışmalarımız sırasında Bahçıvan Mahallesi adresinde 14 Ocak 2021 günü seyyar satıcılara yönelik olarak yapılan çalışmalarda, müdürlüğümüz mobil müdahale ekiplerince yapılan denetim ve kontroller esnasında dört tekerlekli seyyar araç ile açıkta balık satışı yapıldığı tespit edilmiş, seyyar araç ve balıklar muhafaza altına alınmış, el konulan balıkların muayene ettirilerek tüketime uygun olup olmadığının tespiti için Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmiş, Veteriner Sağlık Raporunda el konulan balıkların tüketime uygun olmadığına dair tutanak tanzim edilmiştir. Yine 22 Ocak 2021 tarihinde ilçemiz sorumluluk alanlarında rutin denetimlerimiz esnasında Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Caddesi’nde seyyar araç ile balık satışı yapıldığı ve bu balıkların da Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin daha önceki raporunda tüketime uygun görmediği ve imha kararı verdiği balıklardan olduğu anlaşılmıştır. Akabinde zabıta ekiplerimiz tarafından duruma müdahale edilerek dört tekerlekli seyyar araca ve üzerindeki balıklarla el konulmuştur. Ancak bu esnada seyyar satıcı şahsın ekiplerimize saldırması ve seyyar aracını müdahale aracımız olan transit çift kabin pikabın arka kapağına yanaştırarak ve zabıta aracımızın kapısını açarak balıkları almaya çalıştığı sırada araçtan balıklar döküldüğü görülmüştür. Balıkların dökülmesine tamamen ilgili şahıs sebebiyet vermiştir. Balıkların dökülmesinde zabıta personellerinin bir kastı ve müdahalesi kesinlikle yoktur. Konunun açıklığa kavuşması ve kamu vicdanı açısından olay mahallindeki MOBESE görüntülerine ulaşılmıştır. Görüntülerden de açıkça görülmektedir ki zabıta müdürlüğümüz kanunun kendisine tanıdığı yetkiler dahilinde hareket etmiştir” denildi.

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