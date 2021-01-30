Bakan Kasapoğlu 'topa garane' oyununu izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Şehir Stadyumu ve Ferdi Sporlar Merkezinde incelemelerde bulunarak, yörede 'topa garane' adı verilen beyzbol oyununu izledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün valilik ziyareti gerçekleştirdi. Valilik bahçesinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve protokol tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Burada Vali Bilmez tarafından, Bakan Kasapoğlu’na tablo hediye edildi. Bakan Kasapoğlu, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Van İl Başkanlığına geçerek gençlerle bir araya geldi. AK Parti İl Başkanlığının ardından Tuşba Belediyesine geçen Bakan Kasapoğlu, burada Belediye Başkanı Salih Akman tarafından karşılandı.

Bakan Kasapoğlu, Tuşba Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Atatürk Şehir Stadyumu ve Ferdi Sporlar Merkezinde incelemelerde bulundu. Daha sonra genç sporcularla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, şehir stadyumunda bölgede "topa garane" adıyla bilinen beyzbol oyununu izledi. Ferdi Sporlar Merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, ardından Van heyetiyle bir araya gelmek üzere Double Tree By Hilton Oteline geçti.

Bakan Kasapoğlu’na ziyaretlerinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve kurum amirleri eşlik etti.

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