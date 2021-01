Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (3)

'VAN İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ'

Bakan Kasapoğlu, Tuşba Belediyesi ziyaretinin ardından Atatürk Şehir Stadı'nı inceleyip, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, şehir stadında, Van'ın Gevaş ilçesinde oynanan yörede 'topa garane' adıyla bilinen beyzbol oynayan gençleri izledi. Kasapoğlu, daha sonra Ferdi Sporlar Merkezi'nde judo, jimnastik, tekvando ve güreşte müsabakalarına hazırlanan sporcularla bir araya geldikten sonra Edremit ilçesinde bir otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Buluşmaları programına katıldı. Burada sporcularla konuşan Kasapoğlu, hayata geçirecekleri yatırımlarla Van için yeni bir sayfa açacaklarını belirterek, "Yüzme, bireysel sporlar ve takım sporlarıyla pek çok tesisi kent merkezine, ilçelere, hatta köylere kazandıracağız. Ciddi bir tesisleşmemiz var ama bunu yeni bir seviyeye taşıyacağız. Bununla birlikte Van, çok dinamik bir genç nüfusa sahip. Bu dinamizme en güçlü şekilde ayak uydurmamız lazım. Hamdolsun bugün bununla ilgili yeni çalışmalarımız var. Sizler için her imkanı ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

Aynı otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde de konuşan Bakan Kasapoğlu, "2020 yılında hem yeni tesisleri kazandırdık hem bakım onarım gerektiren tesislerimizi yeniledik. Yapabileceğimiz çalışmaları da değerlendirdik. Van'ın sporda bir marka şehir olması noktasında önemli bir adımı bugün gerçekleştiriyoruz. Van'daki gençlik ve spor yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu yeni dönemin Van halkı için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle südürdü:

"Bakanlık olarak bu alanları en güçlü şekilde hazırlama ve tüm halkımızı destekleme noktasında heyecanla, gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Van'da yetişen ve kendini ispatlayan sporcularımızla bir araya geldik. Onlar bizim gurur ve heyecan kaynağımız, en büyük umudumuz. Onların sayısını artırmak için buradayız. Bu çalışmalarımızla ve bundan sonraki çalışmalarla Türkiye'nin, her alanda olduğu gibi İstiklal Marşı'mızı, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımızın sayısının artmasıyla çok daha güçlü yarınları olacak. Biz de gençlerimizle gurur duymaya devam edeceğiz. AK Parti olarak tüm kadrolarımızla hiçbir zaman yıkanlardan, yakanlardan olmadık. Bilakis inşa ve ihya edenlerden olduk, olmaya devam edeceğiz. Kalbi temiz, cesur gençlerimizle, kardeşlerimizle aramıza kimsenin girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Umudumuz, en değerli varlığımız olan gençlerimiz, yarının değerli bilim insanları olarak her alanda yetenekleriyle, kişilikleriyle, ahlaklarıyla, erdemleriyle bu milletin aziz evlatları olarak, ecdatlarından aldıkları kutsal emaneti daha güçlü şekilde daha yukarılara taşıyacaklar. Biz de onlar için bu yatırımları bir bir hazırlamaya, geliştirmeye ve inşa etmeye devam edeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, süreçlerin hızlandırılması, kurumlar arası iş birliğinin artırılması adına ülkeye vizyon kazandıran bir süreç olduğunu ve bu vesileyle her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edecekleri söyledi. Bugün gerçekleştirdikleri imzalarla Van'ın her yerinde yeni tesisleri halkla uluşturacaklarını belirten Kasapoğlu, "Van'da gençlik merkezi, spor salonu olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu projeler en kısa zamanda tamamlanacak. Güçlü bir sinerjiyle buraları dolu dolu yaşatacağız. Her alanda halkımıza hizmet edecek 50'den fazla semt sahasını Van'ımıza kazandırıyoruz. Spor yapmak isteyen herkese, sporu erişilir kılma adına her tür imkanı sunmaya devam edeceğiz. Bu bir şaha kalkma dönemi ve bu da onun başlangıcı. Spor birleştiren, kaynaştıran bir olgu. Protokollerin gençlerimiz, halkımız, kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra Edremit Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Burada sobanın üzerinde pişen kestaneleri ikram eden Kasapoğlu, Edremit Kent Meydanı'ndaki atları elleri ile besleyip göl kenarında hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN

2021-01-30 19:07:47



