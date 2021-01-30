Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (3)

DHA

Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (3)


'VAN İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ'
Bakan Kasapoğlu, Tuşba Belediyesi ziyaretinin ardından Atatürk Şehir Stadı'nı inceleyip, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, şehir stadında, Van'ın Gevaş ilçesinde oynanan yörede 'topa garane' adıyla bilinen beyzbol oynayan gençleri izledi. Kasapoğlu, daha sonra Ferdi Sporlar Merkezi'nde judo, jimnastik, tekvando ve güreşte müsabakalarına hazırlanan sporcularla bir araya geldikten sonra Edremit ilçesinde bir otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Buluşmaları programına katıldı. Burada sporcularla konuşan Kasapoğlu, hayata geçirecekleri yatırımlarla Van için yeni bir sayfa açacaklarını belirterek, "Yüzme, bireysel sporlar ve takım sporlarıyla pek çok tesisi kent merkezine, ilçelere, hatta köylere kazandıracağız. Ciddi bir tesisleşmemiz var ama bunu yeni bir seviyeye taşıyacağız. Bununla birlikte Van, çok dinamik bir genç nüfusa sahip. Bu dinamizme en güçlü şekilde ayak uydurmamız lazım. Hamdolsun bugün bununla ilgili yeni çalışmalarımız var. Sizler için her imkanı ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.
Aynı otelde düzenlenen Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Töreni'nde de konuşan Bakan Kasapoğlu, "2020 yılında hem yeni tesisleri kazandırdık hem bakım onarım gerektiren tesislerimizi yeniledik. Yapabileceğimiz çalışmaları da değerlendirdik. Van'ın sporda bir marka şehir olması noktasında önemli bir adımı bugün gerçekleştiriyoruz. Van'daki gençlik ve spor yatırımlarında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Bu yeni dönemin Van halkı için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle südürdü:
"Bakanlık olarak bu alanları en güçlü şekilde hazırlama ve tüm halkımızı destekleme noktasında heyecanla, gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Van'da yetişen ve kendini ispatlayan sporcularımızla bir araya geldik. Onlar bizim gurur ve heyecan kaynağımız, en büyük umudumuz. Onların sayısını artırmak için buradayız. Bu çalışmalarımızla ve bundan sonraki çalışmalarla Türkiye'nin, her alanda olduğu gibi İstiklal Marşı'mızı, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımızın sayısının artmasıyla çok daha güçlü yarınları olacak. Biz de gençlerimizle gurur duymaya devam edeceğiz. AK Parti olarak tüm kadrolarımızla hiçbir zaman yıkanlardan, yakanlardan olmadık. Bilakis inşa ve ihya edenlerden olduk, olmaya devam edeceğiz. Kalbi temiz, cesur gençlerimizle, kardeşlerimizle aramıza kimsenin girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Umudumuz, en değerli varlığımız olan gençlerimiz, yarının değerli bilim insanları olarak her alanda yetenekleriyle, kişilikleriyle, ahlaklarıyla, erdemleriyle bu milletin aziz evlatları olarak, ecdatlarından aldıkları kutsal emaneti daha güçlü şekilde daha yukarılara taşıyacaklar. Biz de onlar için bu yatırımları bir bir hazırlamaya, geliştirmeye ve inşa etmeye devam edeceğiz."
Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, süreçlerin hızlandırılması, kurumlar arası iş birliğinin artırılması adına ülkeye vizyon kazandıran bir süreç olduğunu ve bu vesileyle her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edecekleri söyledi. Bugün gerçekleştirdikleri imzalarla Van'ın her yerinde yeni tesisleri halkla uluşturacaklarını belirten Kasapoğlu, "Van'da gençlik merkezi, spor salonu olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu projeler en kısa zamanda tamamlanacak. Güçlü bir sinerjiyle buraları dolu dolu yaşatacağız. Her alanda halkımıza hizmet edecek 50'den fazla semt sahasını Van'ımıza kazandırıyoruz. Spor yapmak isteyen herkese, sporu erişilir kılma adına her tür imkanı sunmaya devam edeceğiz. Bu bir şaha kalkma dönemi ve bu da onun başlangıcı. Spor birleştiren, kaynaştıran bir olgu. Protokollerin gençlerimiz, halkımız, kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra Edremit Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Burada sobanın üzerinde pişen kestaneleri ikram eden Kasapoğlu, Edremit Kent Meydanı'ndaki atları elleri ile besleyip göl kenarında hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN
2021-01-30 19:07:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu, Erciş için dev yatırımların müjdesini verdi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Erciş için dev yatırımların ...
Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretleri devam ediyor
Başkan Vekili Aslan'dan gençlere müjde
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan'dan gençlere müjde
Van 'spor' da marka şehir olma yolunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: “Gençlerimizle aramıza kimsenin girmesine de asla müsaade etmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Van 'spor' da marka şehir olma yolunda Gençlik ve ...
Erciş’te sokak hayvanları için mama bırakıldı
YEREL HABERLER Erciş’te sokak hayvanları için mama bırakıldı
Çatak’a gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Çatak’a gençlik ve spor yatırımları için protokol ...
Bakan Kasapoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Tuşba Belediyesine ziyaret
Bakan Kasapoğlu 'topa garane' oyununu izledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu 'topa garane' oyununu izledi
Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi (2)
Ateşi çıkan bebek, kardan kapanan yolun 4 saatte açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Ateşi çıkan bebek, kardan kapanan yolun 4 saatte ...
Van’da fırın denetimi
YEREL HABERLER Van’da fırın denetimi
Bakan Kasapoğlu Vanlı gençlerle türkü seslendirdi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu Vanlı gençlerle türkü seslendirdi
İpekyolu Belediyesinden ‘balıkların dökülmesi’ açıklaması
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ‘balıkların dökülmesi’ ...
Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle şarkı söyledi
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van'da 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 317 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da patoloji laboratuvarı açıldı, artık daha erken tanı konulacak
YEREL HABERLER Van'da patoloji laboratuvarı açıldı, artık daha erken ...
Bakan Kasapoğlu, Vanlı halk ozanının söylediği Kürtçe uzun havayı dinledi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Vanlı halk ozanının söylediği Kürtçe ...
Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Vanlı gençlerle buluştu
Bahçesaray yolunda kar temizleme çalışması
YEREL HABERLER Bahçesaray yolunda kar temizleme çalışması
Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Başkan Vekili Aslan’dan Van Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’dan Van Olgunlaşma Enstitüsüne ...
Başkale’de 30 yıllık yol çilesi bitti
YEREL HABERLER Başkale’de 30 yıllık yol çilesi bitti
Saray ilçesi organik tarımla şahlanacak
YEREL HABERLER Saray ilçesi organik tarımla şahlanacak