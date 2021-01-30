Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesinin Anaköy'e bağlı 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin (61), yolun kardan kapalı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopterle 2 saatlik kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin, mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye çağırılan Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopterle 2 saat süren kurtarma operasyonuyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan Metin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-01-30 19:08:10



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