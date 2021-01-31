Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı



Barış KUL/ ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kısıtlamada sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçede önceden belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı. İlçenin Kasımbağı, Kışla ve Çelebibağı mahallelerini sokka hayvanları için yiyecek bırakan ekipler, bu süreçte herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

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DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-01-31 09:18:54



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