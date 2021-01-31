Bakan Kasapoğlu'ndan Gürpınar Belediyesine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Van’da Gürpınar Belediyesini ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İlçe Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör, belediye birim müdürleri ve meclis üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Tanış’tan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Gürpınar için yatırım programına alınan Gençlik Merkezi, 250 kişilik Spor Salonu ve 5 adet semt sahası projesinin müjdesini verdi. Daha sonra belediye toplantı salonunda gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Gürpınar için önemli sportif tesislerin yatırım programına alındığını kaydetti.

Gençlik Merkezi, Spor Salonu ve 5 adet semt sahası projesinin Gürpınarlıların ve gençlerin hizmetinde olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Tüm ilçe sakinlerine bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımız ‘Yapacak İşimiz Millete Sözümüz Var’ sloganıyla yola çıkarak güzel işler ortaya koymuş. Bizde başkanımızın yapacağı işlerde üzerimize düşen tüm gayreti ve imkânları sunacağız. Bugün hayata geçirdiğimiz projelerle gençlerimizin ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla sportif faaliyetleri yürütecekleri tesislere kavuşacaklar. Bugün bu projelerimizi bitirelim sonrasında Başkanımızın talep ettiği semt sahalarımızı Gürpınar halkıyla buluşturacağız. Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tüm imkânlarımızı ilçemiz için seferber edeceğiz” dedi.

Programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdullah Arvas, AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Gürpınar AK Parti teşkilat üyeleri eşlik etti.

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