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Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışından dolayı yolu kapanan mahallede yolları tek tek açılırken, yolda mahsur kalan araçlara çaldıran belediyesi karla mücadele ekipleri kurtarıyor.

Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışından dolayı yolu kapanan mahallede yolları tek tek açılırken, yolda mahsur kalan araçlara çaldıran belediyesi karla mücadele ekipleri kurtarıyor.
Çaldıran’da 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yollarda kalan onlarca araç Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. İlçede aralıksız yağan kar yağışından dolayı yer yer 80 santim metre kalınlığa ulaşan kar, zaman zaman hayatı durma noktasına getiriyor. Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan ulaşıma kapanan yolların açılması için gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız yürütürken, diğer bir yandan yolda mahsur kalan araçları kurtarıyor.
Tek amaçlarının kış mevsiminde vatandaşların sorunsuz bir kış mevsimi yaşamalarına katkı sunmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, ”İlçemizde üç gündür aralıksız yağan kar yağışı ilçemizde hayatı olumsuz etkilemektedir. Yer yer 80 santime ulaşan kar kalınlığı beraberinde ulaşımda aksamayı da yaşatmaktadır. Yağan kar yağışı ile birlikte hava yerini fırtına ve tipiye bırakarak açılan yolların yedinden kapanmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için geceli gündüzlü yol açama çalışmalarız belediyemizin karla mücadele ekiplerinde sürdürülmektedir. Diğer bir yandan yollarda oluşan buzlanmalardan dolayı yollarda kayarak yada kara saplanan araçlarımız oluyor günde en az on mahsur kalan araç belediyemiz ekiplerinde kurtarılmaktadır. Tek amaçlarının kış mevsiminde vatandaşların sorunsuz bir kış mevsimi yaşamalarına katkı sunarak hayır dualarını almaktır“ dedi.
Yollarda mahsur kalarak kurtarılan araç sahipleri belediyenin kendilerine yaptıkları yardımlardan dolayı memnun olduklarını dile getirerek belediye başkanına ve çalışanlarına çok teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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