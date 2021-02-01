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Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı Kayak liglerine hazırlanan çocuklar, fırtınalı havada antrenman yaptı

İHA

Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı Kayak liglerine hazırlanan çocuklar, fırtınalı havada antrenman yaptı

Van’ın Gevaş ilçesindeki kayak merkezinde fırtınalı havaya rağmen antrenmanlarını sürdüren 12 yaş altı kayak sporcularının azmi takdir topluyor.
Gevaş ilçesinde 11 yıl önce açılan ve her kış sezonunda sporcuları ağırlayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz hafta sezona geç de olsa start verdi. Geçtiğimiz yıllarda mart ayının sonuna kadar kayak, kayaklı koşu, rafting ve snowboardun yapıldığı kayak merkezinde, piste bu yıl yeteri seviyede kar düşmemesi nedeniyle sezona iki ay gecikmeli de olsa başlamış oldu.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu merkezin birinci pistinde minik sporcular, hafta içi antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir azimle kayak ligi şampiyonalarına hazırlanan 12 yaş altı minik sporcuları fırtınalı havalar bile durduramıyor. Kar kalınlığının yeteri seviyeye ulaştığı pistte zor koşullara aldırış etmeyen sporcular, bin 800 metre irtifada antrenman yaptı. Özel kıyafetleriyle fırtınalı havaya rağmen antrenman yapan minik sporcuların azmi takdir topladı.

“Kayak sporunun doğasında var”
İHA muhabirine konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörü ve Kayak İl Temsilcisi Harun Altair, Abalı Kayak Merkezinde antrenmanlara başladıklarını belirtti. Fırtınalı havalarda bile belli kalınlığa ulaşan her karı değerlendirdiklerini ifade eden Kayak Antrenörü Altair, “Bugün 12 yaş altı sporcularımızla çalışıyoruz. Kar yağışını her daim değerlendirmeye çalışıyoruz. Abalı Kayak Merkezimiz son birkaç senedir maalesef pek kar almıyor. Çocuklar biraz üşüyor, koşullar zor ama bu kayak sporunun doğasında var” dedi.

“Her koşula alışmaları gerekiyor”
Sporcuların soğuk, fırtına ve tipi gibi her koşula alışmaları gerektiğine dikkat çeken Altair, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Birinci etapta çalışıyoruz ve görüş açısı da çok kapalı değil. Şu an bir tehlike arz etmiyor. Ancak yüksek irtifada sıkıntı olabiliyor. Kayak merkezimizin birinci etabı bin 800 metre irtifada ve Van’ın ana merkezine çok yakın. Bu havaları her zaman değerlendirmeye çalışıyoruz. Çocukların kilometre yapması çok önemli. Van’daki kış şartları eskisi gibi değil, küresel ısınmadan etkilenen iller arasında. Yakın zamanda yarışlarımız olacak. Lige çıkan 12 yaş altı sporcularımız var. Bu sporcularımızı lige hazırlamak amacıyla bugünü de değerlendirdik.”
Her türlü zorlu koşula katlanmaları gerektiğini söyleyen Büşra Kılıçoğlu ve Abdulkadir Duman isimli çocuklar ise lig yarışlarına hazırlandıkları için pistin elverişli olduğu her anı değerlendirdiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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