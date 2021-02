İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Van’ın İpekyolu Belediyesi, soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama, yemek ve ekmek bıraktı.

Gece sıcaklığın eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte ‘Can Dostları’nı unutmayan İpekyolu Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için ilçenin dört bir yanında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Van’da, korona virüs önlemleri kapsamında halkın 'evde kal' çağrılarına uymasıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile hayvan dostu dernekler tarafından Bostaniçi Mahallesi Sıhke Gölü civarında ‘besleme' etkinliği gerçekleştirildi. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner hekimler tarafından da hayvanların iç ve dış parazit aşıları yapılırken, bitkin bulunan hayvanlar ise tedavileri yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kurumsal bir kültür ile hayvanlara sahip çıkılması gerektiğin belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, “Büyükşehir Belediyemiz, İpekyolu Belediyemiz ve kentteki tüm hayvan sever STK'larımızla birlikte odak noktalarına mama bıraktık. Büyükşehir Belediyemize bağlı veteriner hekimler tarafından ise sokak hayvanlarımıza iç ve dış parazit aşıları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler ile birlikte rutin olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Bizler belediyeler olarak hayvan severlerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kurumsal bir kültür ile hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün bir farkındalık oluşturmak niyetiyle bugün burada bulunduk. Tüm hayvan sever dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü saha personeli Adem Yazıcı da, belediye olarak sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiklerini kaydederek, “İpekyolu Belediyesi olarak sürekli can dostlarımızın yanındayız. Her gün belirli odak noktalarına mama bırakıyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında ise gönüllü arkadaşlarımızla sokakta kalan aç hayvanları besliyoruz. Bugün de belediyemiz, Van Büyükşehir Belediyemiz ve gönüllü arkadaşlarımızla bu kapsamlı etkinliği gerçekleştirdik” diye konuştu.

Öğrencileriyle beraber bir proje kapsamında etkinliğe katıldıklarını ifade eden öğretmen Başak Avcı ise “Bu alanda hem besleme yapıyoruz hem de hasta canlarımızı kontrol ediyoruz. Burada hasta, aşısız hayvan varsa eğer Hayvan Rehabilitasyon Merkezimize gönderiyoruz. Orada gerçekten çok güzel ilgileniyorlar. Burada gönüllüler olarak bulunuyoruz. Hayvanlarla bir arada yaşadığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Hayvanlar hayatımızın bir parçası, onlar olmazsa hayatımızda çok büyük bir eksiklik olur. Hayvanları hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Ben bir öğretmen olarak öğrencilerime her zaman bunu aşılıyorum. Lütfen bencil yaşamayalım. Bu doğal çevre sadece bizim değil onlara da ait. Hayvanları her zaman sevmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.