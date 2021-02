Vanspor FK Başkanı Servet Yenitürk’ten ‘stadyum’ açıklaması

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Vanspor Futbol Kulübü (FK) Başkanı Servet Yenitürk, Yaklaşık 10 bin kapasiteli olan Van Atatürk Şehir Stadı’nın bugün ki şartlarda talebe cevap verdiğini belirterek, “Bizim şu süreçte yeni bir stat da değil şampiyonluğa ihtiyacımız var” dedi.

Açıklamalarda bulunan Servet Yenitürk, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 2021 yılında Van’da yapılacak spor yatırımlarını açıkladığını belirterek, “Gerçekten de bu spor yatırımlarıyla kentimiz artık sporun her dalında mükemmel tesislere kavuşacak. Bu sayede mükemmel başarılara imza atacaktır. Tüm ilçelerimize yapılacak semt sahaları sayesinde inanıyorum ki Vansporumuz da bu sayede nice yetenekli gençleri kazanacaktır. Vanspor camiası olarak Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz. Yapılacak olan yatırımların tamamı önemli yatırımlardır. Bilindiği üzere mevcut stadımız önceleri yetersiz bir konumdaydı, yine Bakanımızın direktifleriyle stadımız tamamen yenilenmiş ve mükemmel bir hale getirilmiştir. Yaklaşık 10 bin kapasiteli olan Van Atatürk Şehir Stadımız bugün ki şartlarda talebe cevap veriyor ve stadımızın zemini belki de Türkiye'deki en iyi zeminlerden biridir. Bu stat yasadığı şampiyonluklarla Van'la özdeşleşmiş bir stattır. O açıdan bu süreçte yeni bir stada çok da ihtiyaç yoktur. Olur da takımımız daha üst liglere çıkarsa ve taraftar sayımız daha da artarsa o zaman elbette yeni bir stat yapılır. Zaten şu an pandemi süreci ve maçlarımızı taraftarsız oynuyoruz. O açıdan mevcut stadımız şu an her yönüyle yeterlidir. Yatırım programında tüm ilçelerimize semt sahalarının yapılması önemlidir ve bu bizleri mutlu etmiştir. Bizim şu süreçte yeni bir stat da değil şampiyonluğa ihtiyacımız var. Vanspor camiası olarak bu sezon hepimiz bu hedefe kilitlenmişiz. İnşallah sezon sonu kentimizi yeni bir ligle tanıştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.