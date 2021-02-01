Tiba Akademi’den kalıcı makyaj eğitimi

Van’da Tiba Akademi tarafından güzellik salonu ve kuaförlere yönelik kalıcı makyaj eğitimi verildi.

Tiba Akademi’de düzenlenen eğitimde bir açıklamada bulunan Uzman Estetisyen Sibel Uyan, akademinin Van’a yenilik getirdiğini ifade etti. Uyan, “Tiba Akademi olarak hem insanları mesleklerinde resmi belge ile belgelendiriyoruz hem de iş yeri açabilme sınavları ve eğitimlerini veriyoruz. Bunun yanında verdiğimiz eğitimlerle insanların bilgilerine bilgi katıyor, mesleği öğrenmek isteyenlere de meslek öğretiyoruz” dedi.

Korona virüs pandemisi nedeniyle eğitimlerin ayrı ayrı gruplar halinde düzenlendiğini belirten Uyan, “10 gün sürecek olan eğitimlerimizde ilk 5 gün kalıcı makyaj ve ardından da cilt bakımı şeklinde olacaktır. Eğitimlerimize olan ilgi çok güzel. Sadece Van değil, Van’a yakın tüm illerden rağbet var ama pandemiden dolayı ayrı ayrı gruplar halinde eğitimlerimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Tiba Akademi kurucularından Tevfik Sevim ise bu tür eğitimlerin bundan sonra da sık sık düzenleneceğini dile getirerek, “Bugün burada kalıcı makyaj eğitimlerimiz oldu. Ardından cilt bakımı eğitimimiz olacak. İleriki zamanlarda da akademide türban tasarımı, topuz eğitimleri, saç kesimi, protez tırnak gibi eğitimlerin yanında dermatoloji, lazer, erkek ve bayan kuaförlük eğitimlerimiz de olacak. Bunun için de Türkiye’nin en ünlü eğitmenlerini Van’a getireceğiz. Amacımız meslektaşlarımızın her anlamda bilgilerine bilgi katmaktır” dedi.

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