İpekyolu Belediyesinden sporculara malzeme desteği

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 'Spor Akademisi' bünyesindeki gençlere spor malzemesi dağıttı.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Akademisindeki atletizm takımındaki sporculara içerisinde ayakkabı, eşofman, çanta ve tshirt takımının bulunduğu spor malzemesinin dağıtımı yapıldı. Malzemelerin dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Aslan, belediye olarak gençlere ve spora her zaman destek verdiklerini söyledi. Başkan Vekili Aslan, “Atletizm takımımızdaki sporculara bugün malzeme dağıtımı gerçekleştirdik. Son derece keyifli bir program oldu. Malzeme dağıttığımız arkadaşlar ve daha niceleri umarım ilçemizin, şehrimizin, ülkemizin göğsünü kabartacak başarılar elde eder. Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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