Van’da ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ yapıldı

İHA

Van’da ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ yapıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde; şube ve ilçe müdürlüklerinin 2020 yılında yapmış oldukları ve 2021 yılında planladıkları faaliyetleriyle ilgili ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ düzenlendi.
İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. İlçe müdürlerinin faaliyetlerine ilişkin sunumlarının adından şube müdürleri de yaptıkları faaliyetler konusunda bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundular.
Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü İbrahim Görentaş; 2020 yılının akıllarda kalacak bir yıl olduğunu belirterek, “Pandemi dünyayı etkisi altına aldı. İç piyasayı da etkileyen bu salgın nedeni ile hemen hemen tüm sektörler etkilenmesine rağmen ülkemiz tarım sektöründe; 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,6, ikinci çeyreğinde yüzde 4, üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,2 büyüdü. İlimizde de bu paralelde bir büyüme sağlandı. 2020 yılında çiftçimizi desteklemeye devam ettik, 81 milyon TL hayvancılık, 73 milyon TL bitkisel üretim, 8 milyon TL kırsal kalkınma, tarımsal danışmanlık ve deprem destekleri olmak üzere toplamda 163 milyon TL destekleme ödemesi yaptık” dedi.
Bitkisel üretimde tarımsal ürünlerin sanayide değerlendirme kapasitesinin ve ekonomik değeri yüksek sebzemeyve üretim alanlarının artırılması ile nadas alanlarının azaltılması hedeflerinin olduğunu vurgulayan Görentaş, “Bu kapsamda ilimizde 2020 yılında dane mısır başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlerin üreticilerimiz tarafından ekimi sağlandı. ‘Atıl Tarım Arazilerinin ve Nadas Alanlarının Daraltılması’ projesi ile boş kalan tarım alanlarına ekilmek üzere tohum bedelinin yüzde 75'i hibe olacak şekilde toplamda 7 bin 750 dekar alan için 240 çiftçiye 155 ton hububat tohumunun dağıtımı yapıldı. Ayrıca hayvansal üretimde, hayvan varlığını ve hayvan başına alınan verimi artırmak için hayvan hastalıklarını minimize edilmesi, buzağı ve kuzu ölümlerinin azaltılması, beslemede yem bitkileri ve silaj kullanımının artırılması, suni tohumlamanın yaygınlaştırılması, balıkçılığın geliştirilmesi, kırmızı et üretimine yönelik ırk ıslahının yaygınlaştırılması, gıda denetimlerinin artırılması ve yem bitkilerinin üretiminin artırılması gerekir. Bu amaçla 2020 yılı içerisinde hayvan hastalıkları ve yavru ölümlerini en aza indirmek için 1,1 milyon aşı hedeflenmiş, yılsonu itibariyle yüzde 153 başarı sağlanarak 1,6 milyondan fazla hayvanı aşıladık. Yine ırk ıslahına yönelik ilimiz ve ilçelerimizde son 2 yılda 7 bin suni tohumlama uygulaması yapılmıştır. Bu tohumlama çalışmasıyla ilimiz hayvancılığına 8 10 milyon TL katma değer sağlanmıştır. Van halkımızın sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde 11 bin 600 denetim gerçekleştirdik. 2019 yılına göre denetim sayımızı yüzde 14 arttırdık. 2021 yılında da denetim seferberliğimiz devam edecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine karantina
YEREL HABERLER Van'da mutasyonlu virüs şüphelisi kişi ve ailesine ...
İpekyolu Belediyesinden sporculara malzeme desteği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sporculara malzeme desteği
Van Büyükşehir Belediyesi şehirlerarası ve ilçe terminalini yeniledi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi şehirlerarası ve ilçe ...
Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca akıma kapılarak öldü
YEREL HABERLER Şiyar, kar topu oynarken elektrik teline dokununca ...
AK Parti’li Kartal: “Van sporun merkezi olacak”
YEREL HABERLER AK Parti’li Kartal: “Van sporun merkezi olacak”
EGD Temsilciliği Van TSO’ya verildi
YEREL HABERLER EGD Temsilciliği Van TSO’ya verildi
Tiba Akademi’den kalıcı makyaj eğitimi
YEREL HABERLER Tiba Akademi’den kalıcı makyaj eğitimi
Vanspor FK Başkanı Servet Yenitürk’ten ‘stadyum’ açıklaması
YEREL HABERLER Vanspor FK Başkanı Servet Yenitürk’ten ‘stadyum’ ...
Bakan Kasapoğlu’ndan Edremit’e 5 müjde
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Edremit’e 5 müjde
İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
İpekyolu’nda vatandaşlar sokak konserleriyle moral buluyor
YEREL HABERLER İpekyolu’nda vatandaşlar sokak konserleriyle moral ...
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Van’da 61 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van’da 61 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Sokağa çıkma kısıtlamasında 112’ye rekor çağrı 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 90’ı asılsız
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında 112’ye rekor çağrı 112 ...
İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat hikayesi 20 yıl önce inşaatta demir bağlayan doktor, şimdi hastalara şifa oluyor
YEREL HABERLER İnşaat işçiliğinden doktorluğa giden başarılı hayat ...
Minik kayak sporcularını fırtına bile durduramadı Kayak liglerine hazırlanan çocuklar, fırtınalı havada antrenman yaptı
YEREL HABERLER Minik kayak sporcularını fırtına bile ...
Van'da iki kadın hasta, 5 saatlik çalışmayla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Van'da iki kadın hasta, 5 saatlik çalışmayla ...
Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı liderliğini sürdürdü
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Kadın Voleybol takımı liderliğini ...
Karla mücadele ekipleri 2 hastayı kurtardı
YEREL HABERLER Karla mücadele ekipleri 2 hastayı kurtardı
Van'da, kısıtlamada sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Van'da, kısıtlamada sokak hayvanlarına mama ve su ...
Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi kısıtlamalarda sokak ...
Hidrosefali hastası 1 aylık hasta bebek için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Hidrosefali hastası 1 aylık hasta bebek için ekipler ...
Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran ...
Çatak’ta ev yangını
YEREL HABERLER Çatak’ta ev yangını