Van’da ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ yapıldı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde; şube ve ilçe müdürlüklerinin 2020 yılında yapmış oldukları ve 2021 yılında planladıkları faaliyetleriyle ilgili ‘Genişletilmiş Bilgi Alışverişi Toplantısı’ düzenlendi.

İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. İlçe müdürlerinin faaliyetlerine ilişkin sunumlarının adından şube müdürleri de yaptıkları faaliyetler konusunda bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundular.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü İbrahim Görentaş; 2020 yılının akıllarda kalacak bir yıl olduğunu belirterek, “Pandemi dünyayı etkisi altına aldı. İç piyasayı da etkileyen bu salgın nedeni ile hemen hemen tüm sektörler etkilenmesine rağmen ülkemiz tarım sektöründe; 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 2,6, ikinci çeyreğinde yüzde 4, üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,2 büyüdü. İlimizde de bu paralelde bir büyüme sağlandı. 2020 yılında çiftçimizi desteklemeye devam ettik, 81 milyon TL hayvancılık, 73 milyon TL bitkisel üretim, 8 milyon TL kırsal kalkınma, tarımsal danışmanlık ve deprem destekleri olmak üzere toplamda 163 milyon TL destekleme ödemesi yaptık” dedi.

Bitkisel üretimde tarımsal ürünlerin sanayide değerlendirme kapasitesinin ve ekonomik değeri yüksek sebzemeyve üretim alanlarının artırılması ile nadas alanlarının azaltılması hedeflerinin olduğunu vurgulayan Görentaş, “Bu kapsamda ilimizde 2020 yılında dane mısır başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlerin üreticilerimiz tarafından ekimi sağlandı. ‘Atıl Tarım Arazilerinin ve Nadas Alanlarının Daraltılması’ projesi ile boş kalan tarım alanlarına ekilmek üzere tohum bedelinin yüzde 75'i hibe olacak şekilde toplamda 7 bin 750 dekar alan için 240 çiftçiye 155 ton hububat tohumunun dağıtımı yapıldı. Ayrıca hayvansal üretimde, hayvan varlığını ve hayvan başına alınan verimi artırmak için hayvan hastalıklarını minimize edilmesi, buzağı ve kuzu ölümlerinin azaltılması, beslemede yem bitkileri ve silaj kullanımının artırılması, suni tohumlamanın yaygınlaştırılması, balıkçılığın geliştirilmesi, kırmızı et üretimine yönelik ırk ıslahının yaygınlaştırılması, gıda denetimlerinin artırılması ve yem bitkilerinin üretiminin artırılması gerekir. Bu amaçla 2020 yılı içerisinde hayvan hastalıkları ve yavru ölümlerini en aza indirmek için 1,1 milyon aşı hedeflenmiş, yılsonu itibariyle yüzde 153 başarı sağlanarak 1,6 milyondan fazla hayvanı aşıladık. Yine ırk ıslahına yönelik ilimiz ve ilçelerimizde son 2 yılda 7 bin suni tohumlama uygulaması yapılmıştır. Bu tohumlama çalışmasıyla ilimiz hayvancılığına 8 10 milyon TL katma değer sağlanmıştır. Van halkımızın sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde 11 bin 600 denetim gerçekleştirdik. 2019 yılına göre denetim sayımızı yüzde 14 arttırdık. 2021 yılında da denetim seferberliğimiz devam edecektir” diye konuştu.

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