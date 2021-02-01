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Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti

İHA

Kışın ulaşım sorunu yaşayan annelere beş yıldız konforunda 'Anne Oteli' hizmeti

Van'da çetin geçen kış mevsimi nedeniyle ulaşımda aksama olma ihtimali bulunan kırsal bölgelerde yaşayan doğumu yaklaşan hamile kadınlar ve doğum sonrası bebekleri tedavi gören anneler, Van Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı 'Anne Oteli'nde ağırlanıyor.
2016 yılında kurulan 'Anne Oteli', Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Hamile kadınlar ve doğumdan sonra bebekleri tedavi gören anneler, 40 yatak kapasiteli 'Anne Oteli'nde misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Yemekhane, banyo, dinlenme ve emzirme odalarının yanı sıra gebelik süresince eğitimlerin verildiği odaların bulunduğu otelde misafir edilen kadınlar, hastane yetkililerine teşekkür etti.

“Kırsaldan gelen annelere hizmet veren tek hastane”
İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir kısmına hizmet eden ve bin 500 yataklı bir hastane olduğunu söyledi. Çelik, “Van merkez ve çevre iller dahil olmak üzere toplamda 3 milyon nüfusa hizmet veren bir hastaneyiz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin en önemli birimlerinden biri yeni doğan birimi ve kadın doğum hastanemiz. Günlük yaklaşık 40 doğumun olduğu, sezaryenin ve normal doğumun yapıldığı bir merkeziz. 80 adet yeni doğan bakım ünitemiz var. Hastanemize özelikle kırsal kesimden vatandaşlarımız geliyor. Vatandaşlarımızın birçoğu, çetin geçen kış şartlarından dolayı evlerine gidememekte, evleri uzak olduğu için Van merkezde kalmak zorunda oluyorlar. Anne otelimiz, kırsaldan gelen annelere hizmet veren tek hastane” dedi.

“Bebek dostu hastane gerekeni yapıyor”
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer bir özelliğinin bebek dostu olduğunu kaydeden Çelik, “Hastanemizin kadın doğum ünitesinde yaklaşık 80 kuvözümüz bulunmaktadır. Burada annelerimizin çocuklarına fiziki olarak yakın olması ve çocuklarını emzirmesi için anneleri barındırmamız gerekiyordu. Bu amaçla anne oteli oluşturuldu. Anne otelimizin yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Ancak son iki yılda daha modernize, daha uygun bir hale getirdik. Beş yıldızlı otel konforunda annelerimize hizmet vermekteyiz. Konaklama dışında annelere emzirme ve bebek bakımı konusunda görevli hemşire arkadaşlarımız eğitim veriyor. Bu anne otelimizde 40 yatağımız mevcut, aylık ortalama 60 annemiz burada konaklamakta ve bebeklerine yakın bulunmaktadır. Hastanemizin bir özelliği de bebek dostu hastane olmasıdır. Bebek dostu hastanenin gerekeni de, annenin bebeğe fiziki olarak yakın olması, özellikle anne sütüne yönlendirmek, anne sütünü desteklemek, bu amaçla da anne otelimiz çok büyük bir fonksiyon görmektedir” diye konuştu.

Anneler memnun
Anne otelinden sorumlu hemşire Nuray Ekinci de annelere gebelik süresince eğitim verdiğini ifade ederek, "Burada misafir edilen annelere eğitim veriyoruz. Anne sütünün nasıl verilmesi ve sütün neyle verilmesi gerektiğini ve emzirmeyle ilgili bilgilendiriyoruz. Onlar için çok da faydalı oluyor. Memnun kalıyorlar. Bunun dışında gün içinde tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Günde 3 öğün yemeğimiz var. Eğitimler ve hizmetlerimizle annelere burada 5 yıldızlı otel konforunda imkan sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Hastane bünyesinde kurulan anne oteli için yetkililere teşekkür eden Gönül İnan ise “Anne oteli biz anneler için çok güzel oldu. Burada kalacak bir yerimiz var. Tüm ihtiyaçlarımız burada karşılanıyor. Burada çalışanlar da çok iyi insanlar. Her şeyimizle ilgileniyorlar. Emeği olan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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