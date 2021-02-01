Van Büyükşehir Belediyesi personeline online biyosidal eğitimi

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Van Büyükşehir Belediyesinin vektörle mücadele kapsamında ‘Biyosidal’ eğitimleri online olarak başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığının merkez ve ilçelerde ilaçlamada görev yapan personeline Hacıbekir Kültür Merkezinde “Biyosidal Ürün Uygulayıcı” eğitimi online olarak başladı. Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından verilen online eğitim 3 hafta boyunca sürecek.

Personele verilen online eğitimde teknik bilgi, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimin sonunda bakanlık tarafından personele “Biyosidal Ürün Uygulama” belgesi verilecek.

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