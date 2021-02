Van’da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışması düzenlenecek

Yeni virüs uyarısı! "Her an patlayabilir"

Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi; kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek ve seçkin eserlere ilgiyi artırmak için ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Okuyan insan en güçlü insandır" sloganıyla gelenekselleşen kitap okuma yarışmasının üçüncüsünü düzenliyor.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü, dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği yeni tip korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönelik "Okuyan insan en güçlü insandır" sloganıyla kitap okuma yarışması düzenlemişti. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu kez de sadece ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı bir yarışma düzenleyecek.



"Ortaokul öğrencileri için aranan şartlar"

İpekyolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, katılımın ücretsiz olduğu ve sadece Van'da ikamet edenlerin katılacağı İlköğretim (ortaokul) öğrencileri arasındaki yarışmanın son başvuru tarihinin 22 Şubat 2021 olduğu ifade edilerek, "Sınav online olarak www.sinav.ipekyolu.bel.tr sitesi üzerinden 23 Mart 2021 Salı günü, saat 19.00’da yapılacaktır. Online yapılacak sınavın gün ve saati yarışmacılara SMS yoluyla bildirilecektir. Her halükarda sınav gün ve saati hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmada doğru cevaplar dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır. Eşitlik durumunda ise (en fazla doğru cevabı en kısa sürede yapan) göz önünde bulundurulacaktır. Süre eşitliği durumunda (en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında) 2. (ikinci) bir sınav uygulanacaktır. Online yapılan araştırmada web sayfası sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır. Ancak sınav sonunda sıralamada eşitlik bozulmazsa dereceye girenler arasında 2. Sınav yapılacaktır. 2.Sınav tarihi ve saati www.ipekyolu.bel.tr adresinden duyurulacaktır. Yarışma kitapları; kitap yazar; 1 Uzayda Bir Yatılı Okul Suzan Geridönmez, 2Sol AyağımChristy Brown. Yarışmaya katılacaklar yarışma kitaplarını kendileri temin edeceklerdir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin www.ipekyolu.bel.tr/yarismabasvuru adresinden yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Çoktan seçmeli hazırlanan her kitaptan soru olacak şekilde toplamda 50 sorudan oluşan sınavımız 40 dakika sürecektir. İlk 3 kazananımıza tablet; dördüncü ve beşinciye kitap seti hediye edilecektir. Ödüllerin takdimi, ödül töreninin tarihi ve yeri Mart içerisinde www.ipekyolu.bel.tr web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Dereceye giren yarışmacıların, Van'da ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, öğrenci belgesi, fatura vb. bir belge) ile ibraz etmeleri zorunludur" denildi.



"Liseler için aranan şartlar"

İpekyolu Belediyesi, lise öğrencileri arasında yapılacak yarışmanın şartlarını ise şöyle, "Yarışma son başvuru tarihi 22 Şubat 2021'dir. Yarışma ve yarışmayla ilgili tüm gelişmeler https://www.ipekyolu.bel.tr web sayfasında yayınlanacaktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Katılımcılar Van'da ikamet etmelidirler. Ortaöğretim (Lise) öğrencileri arasında yapılacaktır. Yarışmaya kriterlere uymayan adayların sınavı kabul edilmeyecektir. Soru hazırlama kurulu üyeleri, birinci ve ikinci derece yakınları katılamayacaktır. Sınav (Online) olarak https://www.sinav.ipekyolu.bel.tr/ web sitesi üzerinden, 25 Mart 2021 Perşembe Saat: 19:00’da yapılacaktır. Online yapılacak sınavın gün ve saati yarışmacılara SMS yolu ile bildirilecektir. Her halükarda sınav gün ve saati hakkındaki gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmada doğru cevaplar dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır. Eşitlik durumunda süre (en fazla doğru cevabı en kısa sürede yapan) göz önünde bulundurulacaktır. Süre eşitliği durumunda (en fazla doğru cevabı aynı sürede yapanlar arasında) ikinci bir sınav uygulanacaktır. Online yapılan yarışmada web sayfası sunucusunun kayıtları dikkate alınarak sıralama oluşturulacaktır. Ancak sınav sonunda sıralamada eşitlik bozulmazsa dereceye girenler arasında 2. sınav yapılacaktır. 2. Sınav tarihi ve saati www.ipekyolu.bel.tr adresinden duyurulacaktır. Sınavın cevap anahtarı www.ipekyolu.bel.tr web sitesi üzerinden, 26 Mart 2021 Cuma günü yayınlanacaktır. Yarışma kitapları, kitap yazar, 1 Beyaz GemiCengiz Aytmatov, 2 Nar Ağacı Nazan Bekiroğlu. Yarışmaya katılacaklar yarışma kitaplarını kendileri temin edeceklerdir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, https://www.ipekyolu.bel.tr/yarismabasvuru adresinde yayınlanmakta olan yarışma başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Çoktan seçmeli hazırlanan her kitaptan soru olacak şekilde toplamda 50 sorudan oluşan sınavımız 40 dakika sürecektir. İlk 3 kazananımıza tablet; dördüncü ve beşinciye kitap seti hediye edilecektir. Ödüllerin takdimi, ödül töreninin tarihi ve yeri Mart ayı içerisinde https://www.ipekyolu.bel.tr/ web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Dereceye giren yarışmacıların, Van'da ikamet ettiklerini bir belge (ikametgâh, öğrenci belgesi, fatura gibi bir belge) ile ibraz etmeleri zorunludur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.