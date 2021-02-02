Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Gevaş ilçesi Anaköy'e bağlı, 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında, 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybedip, düşmesi sonucu bel kemiği kırılan İsa Metin (61), kaldırıldığı hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Normal servise alınan Metin, kendisini helikopterle hastaneye ulaştıran sağlık ekibi ile operasyonu yapan doktora teşekkür etti. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. İsmail Gülşen, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımında bulunan Çığır mezrasında, 3 gün önce evinin damını temizlerken dengesini kaybederek, düşen İsa Metin, evin yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ambulans helikopterle 2 saat süren çalışma sonucu alınıp, Van Lokman Hekim Hastanesi´ne ulaştırıldı. Bel kemiğinde kırık olduğu tespit edilen Metin, hastanedeki Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen'in yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Normal servise alınan Metin, ambulans helikopterle kendisini hastaneye yetiştiren sağlık ekipleri ile ameliyatı yapan doktora teşekkür etti.

İsa Metin, "Evimizin damında biriken karları temizlerken dengemi kaybedip düştüm sonra yakınlarım, kaymakama ulaştı. Kaymakam beyin girişimleri ile ambulans helikopter gelip beni hastaneye ulaştırdı. Allah devletimize zeval vermesin. Beni hastaneye ulaştıran sağlık ekibi ve ameliyat eden doktora çok teşekkür ediyorum. Şu an çok iyiyim" dedi.

`HASTANIN SAĞLIK DURUMU İYİ´

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Gülşen de hastanın bel kemiğinde kırık oluştuğunu belirterek, "112 ekibi hastayı sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Buradaki bel kırıklarındaki en büyük olay, getirme safhasında omuriliğin zarar görmemesi. Ne kadar olursa olsun omurilik zarar gördüğü zaman maalesef zarar gören sinirleri düzeltemiyoruz. Bu konuda hastayı sağ salim bize getiren 112 ekibine çok teşekkür ediyorum. Hasta bize geldiğinde bel kemiğinde kırık vardı. Bu bel kemiğindeki kırıklar omuriliği sıkıştırmış ama çok şükür zarar vermemiş. Biz hastayı hareket ettirmeden hızlı bir şekilde ameliyata aldık. Omuriliği sıkıştıran, kesmek üzere olan kemik parçalarını temizledik ve platin dediğimiz vidalarla sabitledik. Sabitledikten sonra hastamızın durumu şu an gayet iyi. 4 gün içinde taburcu edeceğiz" diye konuştu.

İsa Metin'in mahalle muhtarı olan oğlu Mehmet Ali Metin de babasının ambulans helikopterle hastaneye ulaştırılmasında emeği geçen yetkililere, sağlık çalışanlarına ve başarılı ameliyatı yapan doktoruna teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-02-02 10:33:09



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