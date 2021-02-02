Başkan Vekili Aslan gençlerle buluştu

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan gençlerle buluşmaya devam ediyor.

Aile ve esnaf buluşmalarını sürdüren ve bu buluşmalarda vatandaşların sorun, talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Vekili Sinan Aslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda bu kez gençlerle belediye toplantı salonunda bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Vekili Aslan, özellikle gençlerin kent yararına olan fikirlerini önemsediklerini ifade ederek, “Sizin gibi değerli arkadaşlarla bir araya gelmek bizi mutlu ediyor. Böylelikle fikirlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi dinliyoruz. Belediyemize bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz var. Bu müdürlüğümüze her türlü projenizi ve fikrinizi sunabilirsiniz. Ayakları yere basan projelerinizi bizimle paylaşmanızı isteriz. Bugün sizle buluştuğum için çok mutluyum” dedi.

Gençler de, kültürel projelerle ilgili bir sunum dosyası hazırlayıp, İpekyolu Belediyesine sunmak istediklerini belirterek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.