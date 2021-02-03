Van’da 68 kilogram eroin ele geçirildi

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Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 68 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Şubat 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Saray ilçesi Yeşilağaç Mahallesi Şekersuyu mevkisinde icra edilen operasyonda, 68 kilogram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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