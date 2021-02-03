Başkan Şeylan’dan Kaymakam Çeçen’e ziyaret

– Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Rize’nin Ardeşen ilçesine tayini çıkan Kaymakam Ekrem Çeçen’i ziyaret etti.

Uyum içinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çeçen, halkla ve kurumlarla hep iç içe olduklarını dile getirerek, “Çatak çok daha iyi yerlere gelmeye layık bir ilçedir. Çatak’ı gördüğüm için ve burada kaymakamlık yaptığım için mutlu oldum. Çok uzun kalmasam da görev sürem içinde belediyemizin, Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’ın kaymakamlığımıza çok destekleri oldu. Başkanımızın ilçemizin tanıtımı noktasında çok büyük gayretleri ve projeleri var. İlçemizi çok iyi yerlere getireceğinden ve ülkemizin saklı cennetlerinden biri olan bu güzel ilçeyi tanıtacağından eminim. Ben kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Birlikte çalıştığımız Çatak Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da, Rize’nin Ardeşen Kaymakamı olarak atanan Ekrem Çeçen’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Başkan Şeylan, “Görev yaptığınız süre boyunca istişare içinde çalıştık. Bu zaman içerisinde ilginizden alakanızdan dolayı, projelerimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı size canı gönülden teşekkür ediyorum. Güle güle gidin. Sizleri daha güzel yerlerde görmeyi arzu ederiz. İlçemize ve bizlere hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.

Başkan Şeylan, konuşmasının ardından Kaymakam Çeçen’e yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyip, Çatak hatırası olarak el dokuması halı hediye etti.

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