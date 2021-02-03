Van- Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van- Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

İHA

Van- Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Van'da etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapanan VanBahçesaray yolu 15 gün sonra ulaşıma açıldı.
Van'da önceki hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü. Van Bahçesaray yolu da yaklaşık 15 gün önce yağan kar yağışı ve çığ riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bahçesaray'da ulaşım ise Bitlis’in Hizan yolu üzerinden sağlandı. Zaman zaman çığ düşen yol, ekiplerin 15 günlük yol temizleme çalışmasının ardından tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.
VanBahçesaray yolunda sabah 07.00 ile öğlen 14.00 arasında geçişlere izin veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Şeylan’dan Kaymakam Çeçen’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Şeylan’dan Kaymakam Çeçen’e ziyaret
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Yol kenarına 3 yavru köpek bırakıldı
YEREL HABERLER Yol kenarına 3 yavru köpek bırakıldı
Van'da jandarma operasyonu; 12 suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da jandarma operasyonu; 12 suçtan aranan şüpheli ...
Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de silah ve mühimmat ele geçirildi
Van’da 68 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 68 kilogram eroin ele geçirildi
Müdür Sünnetçioğlu’ndan 75 yaş ve üzeri için aşı uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu’ndan 75 yaş ve üzeri için aşı ...
Başkan Vekili Aslan esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan esnafla bir araya geldi
Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ, buzlanma ve don uyarısı
Erken doğan 'yaşamaz' denilen buzağıyı beşiğe yatırıp, biberonla besliyor
YEREL HABERLER Erken doğan 'yaşamaz' denilen buzağıyı beşiğe ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan 112 çalışanlarına teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu’ndan 112 çalışanlarına ...
Başkan Say turizmcilerle bir araya geldi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Festivan ismini markalaşma yolunda kullanabiliriz” “Van ve Edremit için ‘ama’sız bir araya gelelim”
YEREL HABERLER Başkan Say turizmcilerle bir araya geldi Edremit ...
Eksi 15 derecede kamp yapıp Van Gölü'ne girdiler
YEREL HABERLER Eksi 15 derecede kamp yapıp Van Gölü'ne girdiler
'MİT' ve 'başsavcı arkadaşı' yalanıyla dolandırıcılık yapan infaz koruma memuruna tutuklama
YEREL HABERLER 'MİT' ve 'başsavcı arkadaşı' yalanıyla dolandırıcılık ...
Tuşba 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Tuşba 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı
Başkan Vekili Aslan gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan gençlerle buluştu
Kendilerini MİT müdürü olarak tanıtıp FETÖ dosyalarını işlemden kaldıracaklarını söyleyen 3 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini MİT müdürü olarak tanıtıp FETÖ ...
İpekyolu Belediyesinden işletmelere denetim
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden işletmelere denetim
Tek elli balıkçının yaşam azmi
YEREL HABERLER Tek elli balıkçının yaşam azmi
Vali Bilmez: “Van'da mutasyonlu bir vakamız yok”
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Van'da mutasyonlu bir vakamız yok”
Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, numunelerin sonucunu bekliyoruz
YEREL HABERLER Vali Bilmez: Van'da mutasyonlu virüs vakası yok, ...
Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür
YEREL HABERLER Ambulans helikopterle hayata döndürenlere teşekkür
Süt üreticilerinin yüzünü güldürecek proje kabul edildi
YEREL HABERLER Süt üreticilerinin yüzünü güldürecek proje kabul ...