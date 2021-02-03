Tekneyle göçmen kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Van'da tekneyle göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 1 Şubat'ta göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik devriye görevi sırasında, gece geç saatlerde bir aracın Atalan Mahallesi mevkisine düzensiz göçmenleri indirerek kaçtığını tespit etti. Düzensiz göçmenleri takibe alan ekipler, 2 teknenin söz konusu yere geldiğini fark ederek durumu Edremit Bot Timi'ne bildirdi. Atalan Mahallesi'ne indirilen düzensiz göçmenleri alarak Tatvan ilçesine doğru hareket eden tekneler, ekiplerce durdurularak Akdamar iskelesine götürüldü. Teknede bulunan 3 şüpheli ile 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 tekneye ise el konuldu.

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