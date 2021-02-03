Van'da geçen yılki çığda kurtarılan Kapağan: 7 yakınımı kaybettim, hatırlayınca titriyorum



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VANBahçesaray yolunda geçen yıl 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında, 7 yakınını kaybeden ve kendisi de inen 2'nci çığın altından 2 saat sonra kurtarılan 6 çocuk babası Necip Kapağan (40), o günü anlattı. Kapağan, "O anları hatırlayınca titriyorum. Arama kurtarma ekipleri ile ateşin üzerinde ısınmaya çalışırken ikinci çığ geldi. Ben de o çığın altında kaldım. Bir süre sonra bana sesler geldi. Beni kurtarıp, hastaneye yetiştirdiler. İnen her iki çığda 7 yakınımı kaybettim. Allah bu acıyı kimseye göstermesin" dedi.

VanBahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ilki 4 Şubat, ikincisi 5 Şubat'ta meydana gele çığ felaketinde 11'i asker 41 kişinin yaşamını yitirdi, 84 kişi de çığ enkazından yaralı olarak kurtarıldı. Geçen yıl meydana gelen çığ felaketinin ardından yol 22 Aralık'ta, çığ riski nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatıldı. Yolda, çığ riski nedeniyle haftanın 7 günü saat 14.00'ten, 07.00'ye kadar güvenlik gerekçesiyle araçların geçişlerine izin verilmiyor. Yolun kapalı kaldığı saatlerde ilçeye ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlanıyor.

Van-Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ faciasında, 7 yakınını kaybeden ve kendisi de 5 Şubat'taki ikinci çığın altında kalıp, 2 saat sonra sağ kurtarılan Necip Kapağan, o anları Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı.

'ÇIĞ FACİASINI HATIRLAYINCA TİTRİYORUM, NASIL ANLATIRIM BİLMİYORUM'

Faciayı hatırladığında titrediğini söyleyen Kapağan, "4 Şubat'ta inen ilk çığda kuzenim Murat Kapağan kalmıştı. Onu kurtarmak için ikinci günün sabahı ekiplerle birlikte çalışma yapmak için bölgeye gitmiştik. Çığın indiği nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki. Orası anlatılmaz. İnen ikinci çığa yakalandık. İlk gün inen çığda minibüste olan kişiler geçe çığın altında kurtarılmışlardı. Sadece şoför ile benim kuzenim altında kalmıştı. Biz de ikinci gün onları kurtarmak için oraya gittik. Orada çalışmalar vardı. Çalışma bölgesinde biz de asker ve kurtarma ekipleri ile birlikte orada yanan ateşin önünde ısınmaya çalışıyorduk. Tam o sırada çığ geldi. Çığ geldikten sonra artık bir şey hatırlamıyorum" dedi.

'ÇIĞIN ALTINDA 2 SAAT KALDIM'

İnen çığın altındaki kar kütlelerinin altında yaklaşık 2 saat kaldığını anlatan Kapağan, "Ben karların altındayken bana uzak bir ses geldi. O seslen gittikçe yakınlaştı bana. Tabi ben uyanıktım kar altında. Bir baktım beni karın altında çıkardılar. Sonra ekipler bizi hastaneye ulaştırdı. Meydana gelen iki çığda 7 yakınımı kaybettim. Allah bu acıyı bir daha göstermesin. Çığda ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-02-03 14:33:30



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