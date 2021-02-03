Van Valisi Bilmez'den sebze ve meyve komisyoncularına fırsatçılık uyarısı



VAN, (DHA)VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, sebze ve meyve halini ziyaret edip, komisyonculara fırsatçılık konusunda uyarıda bulundu.

Sebze ve meyve halini sabah saatlerinde ziyaret eden Vali Bilmez, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Adnan Ergenç ile Hal Müdürü Serdar İnan tarafından karşılandı. Hal müdürlüğünde sebze ve meyve komisyoncularıyla bir araya gelen Vali Bilmez, komisyoncuların sorun ve taleplerini dinledi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, ağırlıklı olarak düşünülen yeni sebze ve meyve halinin proje çalışmaları hakkında görüşüldü.

Pandemi sürecinde ürün tedarik zincirinde aksaklığın olmamasından dolayı komisyonculara teşekkür eden Vali Bilmez, fırsatçılık konusunda da uyarıda bulundu. Vali Mehmet Emin Bilmez, komisyoncularla toplu fotoğraf çektirip ziyaretini tamamladı.DHA-Genel Türkiye-Van VAN, (DHA)

2021-02-03 17:39:25



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