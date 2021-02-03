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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van ile Hakkarili kadınlar arasında işbirliği

İHA

Van ile Hakkarili kadınlar arasında işbirliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
TOBB Van KGK Başkanı Pınar Gülle ile Hakkari KGK Başkanı Sevda Keskin tarafından imzalanan protokol kapsamında 2 ilin işbirliği pekişmiş olacak. Yapılan işbirliğiyle ilgili konuşan TOBB Van ve Hakkari Kurul başkanları, protokolün hayırlı olmasını diledi. TOBB Van KGK Başkanı Pınar Gülle, “TOBB bünyesinde yer alan Kadın Girişimciler Kurulu olarak güç bir yapı içerisindeyiz. Bugün itibariyle 7 bin üyesi olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz Türkiye’nin en önemli yapılarından bir tanesidir. Amacımız kadınlara dokunabilmek, girişimcilik kültürünü bölgemizde yaygın hale getirmek. Bölgede yaşayan kadınlarımızın hayata 10 geride başlaması dezavantajını ortadan kaldırmak adına bu işbirliğinin önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu işbirliği hepimiz için hayırlı olur” dedi.
Hakkari KGK Başkanı Sevda Keskin de, işbirliğinin kağıt üzerinde kalmayacağı vurgusu yaptı. Keskin, “Yapmış olduğumuz protokol kesinlikle kağıt üzerinde kalmayacak. İnşallah Hakkari ve Van için protokol dönüm noktası olur. Kadınların ekonomik olarak daha iyi noktaya gelmesi ve girişimciliğin artması adına imzaladığımız protokol ile önemli işbirliklerine imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah birlikte kadınlarımıza yol gösterici olacağız. TOBB gibi önemli bir çatı altında olmamızdaki asıl amaç da bu zaten. İnşallah iki şehrin Kadın Girişimciler Kurulu olarak üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecek ve işbirliği ile güzel projelere imza atacağız” ifadelerini kullandı.
Protokol törenine; TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Serap Bayram Iğdır ve Kurul Üyesi Türkan Başgül ile TOBB Hakkari Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Özlem Atay da katıldı.

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