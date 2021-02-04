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Evlendikten 8 yıl sonra doğan yürüme engelli ikizlerinin tedavisi için destek istiyor

DHA

Evlendikten 8 yıl sonra doğan yürüme engelli ikizlerinin tedavisi için destek istiyor


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, Nazlı ve İsmail Hezer çiftinin hayatlarını birleştirdikten 8 yıl sonra dünyaya gelen ikizlerine, serebral palsi teşhisi koyuldu. Nazlı Hezer, 3 yaşına giren Ebrar ve Serhat'ın ay sonunda Rusya'da ameliyat olmaları gerektiğini ancak bu operasyonun 70 bin TL olduğunu söyledi. Hezer, çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için destek beklediklerini belirtti. 
İpekyolu ilçesinde yaşayan Nazlı ve İsmail Hezer, 2009'da evlendi. İlk senelerde çocukları olmayan çiftin 8 yıl sonra ikiz bebekleri dünyaya geldi. Çocuklarının yürürken zorlandığını fark eden çift hastaneye gittiğinde, yapılan araştırmalar sonucu serebral palsi olduklarını öğrendi. 3 yaşına giren kız çocuğu Ebrar ve erkek çocuğu Serhat'ın yaşıtları gibi yürüyebilmeleri için Hezer çifti, hastalığın tedavisinin olup olmadığı ile ilgili araştırma yaptı. Yakınlarının yönlendirmesiyle Rusya'da kendi alanında bilinen doktorla iletişime geçen Nazlı ve İsmail Hezer, ikizlerin ameliyat edilebileceğini öğrenmeleri üzerine randevu aldı.
Hezer ailesi, Rusya'nın Moskova kentinde ikiz çocuklarına bu ayın sonunda yapılacak ameliyatın masrafı için destek beklediklerini dile getirdi. Nazlı Hezer, Moskova'daki bu operasyonun 70 bin TL olduğunu söyledi.
'ÇOCUKLARIMIN YÜRÜYEBİLMESİ İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ'
Nazlı Hezer, ikiz çocuklarının ameliyat olabilmesi için hayırseverlerden destek beklediklerini belirterek, "Evlendikten 8 yıl sonra ikiz çocuklarım oldu. Erken doğdular ve doğuştan engelliler. İkiz çocuklarıma serebral palsi hastalığı tanısı konuldu. Kısa süre önce Rusya'da Ulzibat yöntemi bir operasyon yapıldığını duyduk. Türkiye'de böyle bir şey yok fakat bizim de imkanımız yok. O yüzden hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Çocuklarımın yürümesi, bağımsız olabilmeleri ve onların tedavileri için destek bekliyoruz" dedi.
'ONLAR BU DÜNYANIN CENNETİ'
Hezer, çocuklarının tedavisi için doktor ile iletişime geçtikten sonra umutlandıklarını belirterek, "Rabbim beni müjdelendirdi ikizlerimle. Doğuştan engelliler. Daha sonra doktorlar, ikiz çocuklarımın serebral palsi hastalığı olduğunu bize söylediler. Beyin hasarı var çocuklarda. Kısa süre önce Rusya'da bir doktorun bunu tedavi edebileceğini öğrendik ve doktorla iletişime geçtik. Yapılacak olan tedaviden sonra çocukların yürüyebileceğini söyledi bize. Bizim için de büyük bir umut oldu. Fakat dediğim gibi engelli ikiz büyütmek çok zor. İkiz annesi olmak da çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. İkizlerimizi çok seviyorum. Onlar dünyanın cenneti. Hiçbir anne evladının ölümünü asla görmek istemez" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-02-04 09:04:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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