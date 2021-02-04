Muradiye’de çıkan yangında bir ev küle döndü

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Van’ın Muradiye ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Ünseli Mahallesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının Erciş ve Muradiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

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