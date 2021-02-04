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Başkan Şahin’den Başkan Berge’ye ziyaret

İHA

Başkan Şahin’den Başkan Berge’ye ziyaret

Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge’yi makamında ziyaret etti.
Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin, beraberindekilerle İsa Berge’yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette basit usul mükellef durumu, pandemiden dolayı esnafın içinde bulunduğu durumu ve esnaf ile tüccarların vergi, SGK ve muhasebe iş ve işlemleriyle ilgili bilgi alışverişlerinde bulunuldu.

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