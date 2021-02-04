Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için anma programı

VanBahçesaray karayolunda geçen sene çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için bir anma programı düzenlendi.
Yüksek dağların yamaçlarından geçen VanBahçesaray karayolu üzerinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden bir yıl geçti. Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen ilk çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Bahçesaray ilçesinde bir anma programı düzenlendi. Bahçesaray Kaymakamlığı, Bahçesaray Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında ilk önce hayatını kaybedenlerin defnedildiği Şehitlik ziyaret edilerek dua yapıldı. Ardından Merkez Camii’nde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dua edildi. Mevlide katılanlara program sonunda ikramlar yapıldı.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, geçen sene büyük bir acı yaşandığını belirterek, çığdan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.