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Başkan Sabırlı’dan çığ da yakınlarını kaybeden ailelere ziyaret AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı: “Orası bize ‘kara vadi’ olarak geliyor”

İHA

Başkan Sabırlı’dan çığ da yakınlarını kaybeden ailelere ziyaret AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı: “Orası bize ‘kara vadi’ olarak geliyor”

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 2020 yılında meydana gelen çığ felaketinde yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret etti.
AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, belediye meclis üyeleri ile birlikte 45 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde yakınlarını kaybeden aileleri ziyaret ederek, sabır diledi. Ziyaretlerinde acı olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Sabırlı, “Acı olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala acımız büyük. 42 şehidimiz var. Keşke o olay yaşanmamış olsaydı. Keşke şehit olan kardeşlerimiz şu an sevdikleriyle birlikte olsaydı ama takdiri ilahi bu olay gerçekleşecekti” dedi.
Çığ felaketinde birçok akraba ve arkadaşını kaybettiğini dile getiren Sabırlı, “Çığda bende halamı, teşkilat başkanımı, dayımın oğlunu ve arkadaşımı kaybettim. Çatak ve Gürpınar’daki hemşehrilerimizin yanında birçok askerimizi şehit verdik. Büyük bir acıydı. Biz de ailelerimizi ziyaret edip onların acısını paylaştığımızı belirtmek istedik. Rabbim bir daha böyle acıyı yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“Orası hiçbir zaman bize güzel görünmeyecek”
Çığın yaşandığı mevkiden geçtiklerin başını öne eğdiklerini vurgulayan Sabırlı, “Yaz mevsimi boyunca olayın yaşandığı yerden geçtiğimiz zaman başımızı öne eğmek zorunda kalıyorduk. Bize orası ‘kara vadi’ olarak geliyor. Hiçbir zaman o alan, bizlere güzel bir şekilde görünmeyecek. Çünkü bizden 42 can aldı. Ben bu anlamda şehit veren tüm ailelere sabır diliyorum. Rabbim bir daha böyle acıları ilimize, bölgemize, ülkemize yaşatmasın. Bizler her zaman bu ailelerimizin yanındayız. Devlet olarak, millet olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.
Çığdan sonra devletin aldığı tedbirlerin yerinde olduğuna dikkat çeken Sabırlı, “Geçen sene 42 şehit verdik. Aynı acıyı yaşamak istemiyoruz. Bunlar yerinde uygulamalardır. Bizim bölge, çığ bölgesi. Bu tedbirlerin alınması iyi oldu. İnşallah, Allah kısmet ederse yakın zamanda Bahçesaray’daki o mevki de alt yapı çalışmaları sona erer ve bu acılar bir daha yaşanmaz” dedi.

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