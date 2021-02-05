Çaldıran Ovasında taşkın riski azaltıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Van’a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Van’da son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Van’da tarafından baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da çiftçileri desteklemeye devam ediyor.

Van’da yapımı 2020 yılında tamamlanan Çaldıran Ovası Drenajı 2. Kısım Köyler işi kapsamında 53 bin m çift taraflı taş tahkimatı, 17 adet tersip bendi, 889 metre çift taraflı kargir duvar ve 17 adet menfez imalatı yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Böylece Abdalağa, Bendimahi, Karasu, Dayanç, Umuttepe, Osmanlı, Aşağı Hangediği, Yukarı Hangediği, Aşağı Yanıktaş, Kavuklu, Tekindere ve Bezirhane köylerinde toplamda 8 bin 900 dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu söyledi.

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