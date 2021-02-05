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Van'daki ilk çığda sağ kurtulan iş makinesi operatörü: O ışık sayesinde kurtuldum

DHA

Van'daki ilk çığda sağ kurtulan iş makinesi operatörü: O ışık sayesinde kurtuldum


Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VANBahçesaray yolunda, geçen yıl 4 Şubat'ta meydana gelen ilk çığ felaketinde kar yığınları altında kalan ve kendi imkanıyla kurtulan Bahattin Karagülle, 7 kişinin de kurtarılmasını sağladı. Çığ felaketinin ardından hala psikolojik tedavi gördüğünü belirten Karagülle, "Kendime geldiğimde küçük bir ışık görünüyordu. O ışık sayesinde kurtuldum. Bulduğum çekiçle camı kırdım. Minibüsün de çığ altında kaldığını anladım. Yolda yürüyerek köye gittim ve olayı haber verdim" diye konuştu.
VanBahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, geçen yıl ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Her iki çığ felaketinde 11'i asker 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. İlk çığda yaralı olarak kurtulan ve kar yığını altından çıkıp 7 kişinin kurtarılmasını sağlayan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, o anları anlattı. Olayın üzerinden 1 yıl geçtiğini belirten Karagülle, acılarının hala taze olduğunu söyledi. Karagülle, olay günü saat 12.30 sıralarında yola çıktıklarını ve havanın fırtınalı olduğunu söyledi.
'ÖNCEKİ ÇIĞDAN SON ANDA KURTULDUM'
Kara yolunda küçük bir çığın düştüğünü ve kar yığınını temizlemek için yolda çalışma yaptıklarını belirten Karagülle, havanın da çok kötü olduğunu dile getirerek, "Aslında çığ 5 dakika arayla 2 sefer geldi. Ben ufak çığı temizlerken ikincisinden son anda kurtuldum. Bitti, diye düşündük ama meğerse çığın yarısı gelmiş yarısı duruyormuş. Sonra bana ekiptekiler 'Devam et biz diğer makineyi alıp gelelim' dediler. O sırada da minibüs şoförü gelmişti ve zincirlerini bağlıyordu. Hava çok kötüydü ve önümüzü göremiyorduk. Minibüs şoförüne dönelim gidemezsiniz dedim. O sırada araca bindim ve ikinci çığ vurdu bizi" dedi.
'UFAK, AZ BİR IŞIK UMUTLANDIRDI'
Çığın düşmesiyle birlikte aracının aşağı yuvarlandığını anlatan Karagülle, "O sırada kafam çarpmış ve bayılmışım. Ne kadar süre baygın kalmışım bilmiyorum. Kendime geldiğimde gözümde çok ağır bir uyku vardı. Sanki aylardır uyumamıştım. Göz gezdirdim sol kapının ufak camından az bir ışık görünüyordu. O ışığı görünce biraz umutlandım. Biraz çabalayıp üstümü açmaya çalıştım. Sonra aklıma minibüs geldi. Kendi kendime dedim ki minibüs vardı yolda onlar gelip beni kurtarırlar, diyerek kendimi teselli etmeye çalıştım. Sonra çekiç bulup camı kırdım ve karı temizledim. Dışarı çıktığımda öyle bir fırtına vardı ki hiçbir yeri göremiyordum. Sonra kolum ve boynumun ağrısı başladı."
'UZAKLAŞINCA YOLU BULMAKTA ZORLANDIM'
Aracından uzaklaştıkça yolu bulmakta güçlük çektiğini anlatan Karagülle, yola çıktığında minibüsü bulamadığını belirterek, çığın düştüğü yere baktığında ise minibüsünden kar yığını altında kaldığını anladığını söyledi. Minibüstekileri kurtarmak ve birilerine haber vermek için yürüdüğünü fakat bu sırada boyun ve kol ağırsının başladığını anlatan Karagülle, "Yürümeye çalışıyordum ama boynumda ve kolumdaki ağrı o kadar şiddetliydi ki sağ elimi kaldırıp başımın üzerine bıraktım ve o şekilde yürüdüm. Amacım telefonun çektiği bir yere ulaşmaktı ama o kadar yürüyemedim ve dereye kadar gittiğimde bir minibüse denk geldim. Onlara minibüsün çığ altında kaldığın söyledim. Şebekenin çektiği yerde herkese haber verdik" dedi.
'HALA KABUSLAR GÖRÜYORUM'
Olayın ardından 1 yıl geçmesine rağmen halen kabuslar gördüğünü belirten Karagülle, psikolojik tedavisinin de devam ettiğini söyledi. Karagülle, "Keşke hepsini kurtarabilseydim. Keşke hiç böyle bir olay yaşanmasaydı. Çok üzücü bir olay ve çok sevdiğim insanlar vardı aralarında kaybettim. Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz vardı çok iyi bir insandı. Hepsinin mekanı cennet olsun. Halen olayın etkisindeyim ve halen kabuslar görüyorum. Ağrılarım devam ediyor ve psikolojik tedavimde devam ediyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-02-05 11:57:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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