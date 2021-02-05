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Van'daki çığda şehit olan 42 kişi törenle anıldı

DHA

Van'daki çığda şehit olan 42 kişi törenle anıldı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VANBahçesaray yolunda, geçen yıl 4- 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında şehit olan 42 kişi, anılarına yapılan 'Şehitlik Mescidi ve Çeşmesi' önünde düzenlenen törenle anıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in ve şehit yakınlarının katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edindi. Programda duygusal anlar yaşandı.
VanBahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, geçen yıl ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde 11'i asker 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de kar yığınından yaralı olarak kurtarıldı. Şehit olan 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu 42 kişi olayın birinci yıl dönümlerinde VanBahçesaray yoluna yapılan 'Şehitlik Mescidi ve Çeşmesi' önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahad Arvas, Çatak ve Bahçesaray Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve şehitlerin yakınları katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edindi.
'CAN KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ÇIĞ ALTINDA KALDILAR'
Yapılan duaların ardından konuşan Vali Bilmez, çığda şehit düşen 42 kişiyi rahmetle andıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Geçen sene 4 Şubat, arkasından da 5 Şubat'ta Bahçesaray yolunda Yukarı Narlıca bölgesinde birinci ve ikinci çığda şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Daha önce bu bölgede sık sık yaşanan ve geçen seneninkinin çok ağır olduğu çığların bölgemizin kaderi olduğunu biliyoruz. Sürekli bu bölgede çığlar meydana gelir. Zaman zaman can kayıplarımız da olmuştu. Ama geçen seneki çok ağır oldu. Ankaralı, Adanalı, Muğlalı, Çorumlu çığ altında kalan kardeşlerimizin imdadına koşarken, Çataklı, Gürpınarlı,Bahçesaraylı koşarken gelen ikinci çığın altında can verdiler. İki canı kurtarmaya çalışırken çığ altında kaldılar. Bugün onları anmak, onlara rahmet dilemek, onları unutmadığımızı ve bu bölgedeki Bahçesaray başta olmak üzere çığların meydana geldiği Çatak'ta devletimiz tarafından orta ve uzun vadeli kalıcı önlemlerin alınması için bütün imkanlarımızı seferber etmişiz. Kısa zamanda da inşallah sonuçları alacağız. Bu çeşme onlar adına bir anıttır, ama aynı zamanda sadak-i cariyedir. Gelen gidenin su içtiği dinlendiği, namaz kıldığı bir yer olacak. Onlar burada durdukça da o şehitlerimizi anacaklar, onlara rahmet dileyecekler. Ben bugün bütün şehitlerimizi, özellikle çığda hayatını kaybeden 42 kişiyi rahmetle anıyorum."
Anma programının ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler Çatak ilçe Merkez Camii'nde şehitlerin ruhları için okunan mevlit programına katıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZOrhan AŞAN
2021-02-05 12:35:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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