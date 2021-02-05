Otomobil kontrolden çıktı: 2 yaralı

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Van’ın Erciş ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabaha karşı ilçenin Kocapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. S.M. yönetimindeki 09 PL 336 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü ve yanındaki şahıs, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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