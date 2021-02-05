Taksiyle hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var

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VanBaşkale karayolunda taksiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde VanBaşkale karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları alınamayan araçların çarpışması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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