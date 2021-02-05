Çığ faciasında 3 arkadaşını kaybeden kendisi de yaralanan itfaiye eri o günü anlattı



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)- VANBahçesaray yolunda, geçen yıl 4- 5 Şubat'ta meydana gelen ve 42 kişinin şehit olduğu çığ faciasında yaralı olarak kurtarılan itfaiye eri Recep Şipal (27), 3 iş arkadaşını kaybettiği olay anını anlattı. Arama çalışmalarında ateşle ısınırken, bir anda ikinci çığın düştüğünü söyleyen Şipal, "Çığın altında bir ara nefes almak için üzerimdeki karları temizlemeye çalıştım. Ama ellerimi kaldıramadım. Sonra sesler duydum. Ben de sesimi yükselterek birkaç kez bağırdım. Sonra beni çıkarmaya gelenler kafamın üzerindeki karları temizleyip, kurtardılar. Çok acı bir olay" dedi.

VanBahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, geçen yıl ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde 11'i asker 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de kar yığınından yaralı olarak kurtarıldı. Şehit olan 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu 42 kişi olayın birinci yıl dönümlerinde VanBahçesaray yoluna yapılan 'Şehitlik Mescidi ve Çeşmesi' önünde törenle anıldı. Geçen yıl meydana gelen ikinci çığda 3 itfaiyeci arkadaşını kaybeden, kendisi de sağ kurtulan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çatak İtfaiye Grup Amirliği'nde 2 yıldır görev yapan 1 çocuk babası Recep Şipay, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'AYAĞIMIN YERDEN KALKTIĞINI HATIRLIYORUM, HAYAL GİBİ'

İikinci çığda 3 itfaiye arkadaşını kaybettiğini anlatan Şipal, "Biz çığ felaketinin yaşandığı Van-Bahçesaray yoluna gittik. İlk gün 4 Şubat'ta yaşanan çığ olayında çığ altında kalanları kurtarmak için çalışma yapmak için gittik. Ben ve 3 itfaiyeci arkadaşımız yan yanaydık. O sırada iş makineleriyle arama çalışması yapılıyordu. Biz de onlardan gelecek haberi bekliyorduk. Orada ateş yakılmıştı. Biz de ateşin etrafında ısınmaya çalışıyorduk. Hayal gibi bir şey hatırlıyorum. Ayağımın yerden kalktığını hatırlıyorum. Daha sonra sürüklendiğimi fark ettim. Ben belli bir süre sonra durdum" dedi.

'ARKADAŞLARIMI SORDUM, 'İYİLER' DEDİLER AMA BİLİYORDUM'

Ellerinin arkada kaldığını ve çığ kültesini üzerinden atmaya çalıştığı için ellerini çıkarmaya çalıştığını söyleyen Recep Şipay, şöyle konuştu:

"Nefes almak için karları temizlemem gerekiyordu. Ama ellerim arkada kalmış, çıkmıyordu. Çığ altındayken sesleri duydum. Bunun üzerine ben de birkaç kez bağırdım. Onların sesini duyuyordum. Onlar da benim sesimi duydu. Ondan sonra kafamın olduğu yerde bir baktım kazımaya çalıştı. Beni çıkarttıklarında artık nefes almaya başladım ve bir süre baygınlık geçirdim, o sırada da kustum. Beni yola çıkartılar, bir süre sonra da hastaneye kaldırdılar. Ben kendime geldiğimde arkadaşlarımı sordum. Bana durumlarının iyi olduğunu söylediler. Fakat ben şunun farkındaydım çığ altında kalmışlarsa yaşama ihtimalleri çok düşüktür. Oraya gitmek istedim. Ekipler bana, devletimizin bölgeye ekip gönderdiğini söyledi."

'EKSİKLİKLENRİNİ HALA YAŞIYORUZ'

Şipal, bugün çığ faciasının yıldönümü olduğunu belirterek, "İnsan birebir yaşayınca daha çok üzülüyor. Bir anda 3 arkadaşımın hayatını kaybettiğini görünce tekrardan işe adapte olma gerçekten zor oluyor. Onların kaysı bizim için büyük oldu. Halen onların eksiğini yaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Asla unutmayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2021-02-05 15:23:32



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