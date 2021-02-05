Başkale’de 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, 72,5 litre uyuşturucu veya uyarıcı madde yapımında kullanılan asit anhidrit ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Başkale jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Albayrak Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adresteki L.Ü.'ye ait eve giden ve ev, ahır ile eklentilerinde arama yapan ekipler, saman altına gizlenerek gömülmüş halde 2 bidon içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde yapımında kullanılan 72,5 litre asit anhidrit ele geçirildi. Operasyonda L.Ü., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2021-02-05 15:56:52
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