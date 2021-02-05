Van’da trafik kazasında ölenlerin isimleri belli oldu

VanHakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi ile yaralıların isimleri belli oldu.



Kaza, VanHakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İskender Ağaç yönetimindeki 06 BDC 381 plakalı Ford Courier kapalı kasa kamyonet ile Şaban Çivi yönetimindeki 30 T 0026 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan her iki araçta bulunan Vedat Güler, Çiğdem Ağaç ile İlhan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile kapalı kasa kamyonette bulunan Tuğba Güler, Doğan Ağaç ve taksideki Canan, Elfida ve Elif Çiftçi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ile Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak yolu her iki taraflı trafiğe kattı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van’daki değişik hastanelere sevk edilirken, itfaiye ekipleri ise Vedat Güler’i yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedeni Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçları ile Adli Tıp Kurumu Van Şube Müdürlüğü morguna götürüldü. Jandarma ve polis, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardında yolu trafiğe açtı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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