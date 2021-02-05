Van'da kar ve sis etkili oldu

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN-Hakkari kara yolundaki 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşen sis nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.
VanHakkari kara yolundaki, 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düşen sis ile birlikte tipi de etkili oldu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-02-05 19:15:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.