Van'da kar ve sis etkili oldu



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN-Hakkari kara yolundaki 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidinde aniden bastıran kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşen sis nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı.

VanHakkari kara yolundaki, 2 bin rakımlı Kurubaş Geçidi'nde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düşen sis ile birlikte tipi de etkili oldu. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-02-05 19:15:20



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