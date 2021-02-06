Van'da 'torbacı' operasyonu: 11 gözaltı



VAN, (DHA)VAN'da, polisin 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 43,69 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda; 25 beste halinde toplam 43,69 gram uyuşturucu madde, besteleme yapmak için kullanıldığı değerlendirilen 4 parça kağıt, uyuşturucu madde tartmada kullanıldığı değerlendirilen kaşık ile 620 TL ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından işlem yapılırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van

2021-02-06 11:28:06



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