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Yeşilay’dan ’11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yarışması

İHA

Yeşilay’dan ’11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yarışması

Yeşilay ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ‘11. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ yetenek yarışması başvuruları başladı.
Yeşilay’ın genç nesillerde bağımlılıklara ilişkin farkındalık oluşturmak ve onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek amacıyla düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nın 11’incisi için başvurular başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri edebi ve görsel olmak üzere iki ayrı kategorideki eserleriyle katılabiliyor. Edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı; görsel kategoride afiş, resim, karikatür ve kısa video alanlarında üretilmiş bağımlılık konulu eserler yarışıyor. Başvuruların 31 Mart’a kadar devam ettiği yarışmanın 11’inci yılında başvuruları heyecanla beklediklerini belirten Yeşilay Van Şube Başkanı Hakan Durğun, “100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay olarak, çocuklara yönelik projeleri çok önemsiyoruz. Küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve bağımlılıklara ilişkin farkındalığın gelişmesi için de 11 yıldır ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nı düzenliyoruz. Bugüne kadar yarışmaya başvuran her eserle, gençlerin bu konudaki farkındalığını görmekten büyük mutluluk duyduk. Bu yıl da yine çok başarılı eserlerin başvuracağına inanıyor, şehrimizin en yüksek başvuru yapan iller arasında olması için tüm okullarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Yeşilay’ın düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması 10’uncu yılında rekor başvuru aldığına dikkat çeken Durğun, “En çok başvuru yapılan iller ise sırasıyla Diyarbakır, Erzurum, Van, Muğla ve İstanbul olurken; başvurular bir önceki yıla göre 2 kat artarak 538 bin 633’e yükseldi” ifadelerini kullandı.
Yarışma sonunda toplam 594 bin TL ödül verileceğini vurgulayan Durğun, “Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler bin TL ile ödüllendirilecek. İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 10 bin TL, ikincileri 5 bin TL, üçüncüleri ise 3 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Yeşilay’ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nda bu yıl öğrenciler toplamda 594 bin TL ödül alacak. Öğrenciler, başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve yarışma kılavuzuna snsg.yesilay.org.tr adresinden ulaşılabilirler” diye konuştu.

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