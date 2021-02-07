Van’da ev yangını

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Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde meydana geldi. Kasım Kara’ya ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise oksijen desteği verildi.

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