Van'da, iki evde 75 bin tablet kaçak uyku ilacı ile sigara ele geçirildi



VAN,(DHA) VAN'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde polis ekiplerince iki eve düzenlenen operasyonda 2 bin 350 paket kaçak sigara ile 75 bin 970 tablet uyku ve kilo almada kullanılan kaçak ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Başkale ilçesinin İran sınırında bulunan Böğrüpek Mahallesi´nde iki eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda 2 bin 350 paket kaçak sigara ile 75 bin 970 tablet uyku ve kilo almada kullanılan kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN, (DHA)

2021-02-07 13:33:00



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