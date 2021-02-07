Vanlı esnafa elektrik faturasında indirim imkanı

Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (VEPSAŞ) ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) arasında yapılan protokolle esnafa elektrik faturasında yüzde 10 ila 27 arasında indirim imkanı sunulacak.

Türkerler VEPSAŞ Serbest Tüketiciler (ST) Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu ile VANESOB Başkanı İsa Berge’nin imzaladığı protokolle esnafın iş yeri elektrik faturalarına yüzde 10 ile 27 arasında indirim imkanı sunulacak. Elektrik faturasının esnafın üzerinde önemli bir yük olduğunu hatırlatan VANESOB Başkanı İsa Berge, imzalanan protokolle indirimin sağlanacağını söyledi. Berge, “Pandemiden kaynaklı olarak esnaf ve sanatkarımız zor durumdadır. Bir nebze olsun rahatlama sağlamak için Türkerler VEPSAŞ ile bu protokolü imzaladı. Esnaf ve sanatkarlarımızı bu indirimden faydalanmaya çağırıyoruz” dedi.

VEPSAŞ ST Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu da, pandemi döneminde esnafın iş yerlerine elektrik enerjisi tüketimi kapsamında indirim sağlayacaklarını belirterek, “İndirim uygulama yöntemimiz farklı bir şekilde sunularak Enerji Piyasaları Anonim Şirketi (EPİAŞ) fiyatları üzerinden, tedarik yapılacak olup ulusal tarife üzerinden yüzde 10 ile 27 arasında indirime tekabül edecek. Kısaca PTF olarak bilinen piyasa takas fiyatı, gün öncesi elektrik piyasalarında arz ve talebin eşleşmesi ile oluşan referans elektrik enerjisi fiyatı olarak açıklanıyor. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması olarak tabir edilen YEKDEM ile teşvik edilen santrallerin teşvik mekanizmaları ve genel olarak oluşan toplam maliyetin veya tedarikçilerin tüketimlerine olan oransal maliyeti kastediliyor. KBK ise, Kurulca Belirlenen Katsayı ve nihai elektrik fiyatını oluşturan katsayı olarak belirtiliyor. PTF+YEKDEM x KBK şeklindeki formül hesabı sonucunda her ay değişkenlik gösterebilen ve ulusal fiyata göre aylık yüzde 10 ile 27 oranında bir indirime tekabül edebilecek. İndirimden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar, VEPSAŞ’a şahsen müracaat edecek. İşletmenin yetkilisi olarak yapılacak müracaatta, abone numarası ile sisteme bakılacak ve 2020’de yıllık tüketimin 1.200 kilowat olması istenecek. Abonelik işletme yetkilisi olan esnafın üzerine değilse önce abonelik esnafın üzerine alınacak ve müracaat kabul edilerek sözleşme imzalanacak. Esnafın kaşesi ile başvuru yapması istenecek” dedi.

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