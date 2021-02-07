Vanlı kızlar Diyarbakır temsilcisini eli boş gönderdi

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Lice Gençlik Kadın Voleybol Takımını 30'lık net skorla mağlup edip ligde 13. galibiyetini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kırmızısiyahlılar sezonun 13. hafta müsabakasında kendi sahasında Diyarbakır temsilcisi Lice Gençlik Kadın Voleybol Takımını konuk etti. Koçlar Emrah Eker ve Necip Arman yönetiminde, kaptan Zerda Güler, Gülçin Düzgün, Bahar Ayyıldız, Zana Demir, Dilan Kaya, Şevval Görmüş ve liberolar Şehriban Benek ve Bahar Çakmak ile maça çıkan Vanlı kızlara maç öncesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'den moral desteği geldi. Karşılaşmanın başlama düdüğü ile büyük bir mücadeleye sahne olan maçın ilk setini ev sahibi ekip 2826 kazandı. İkinci sette biraz daha kontrollü bir oyun ortaya koyan kırmızısiyahlılar 2517'lik skorla durumu 20 yaptı. Son seti ise yine Van ekibi 2520 kazanarak parkeden 30'la ayrıldı.

Ligde 13 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Vanlı kızlar, liderliğini de devam ettirdi.

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