Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor

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Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bahcesaray'ı Van'a bağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz Ocak ayının son haftasında yağan kar yaşı ile birlikte bir çok mahalle ve mezra yolu ile VanBahçesaray karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğüne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yaklaşık 15 gün ulaşıma kapanan yolu 4 Şubat tarihinde tek şeritten ulaşıma açtı. Sabah saat 07.00 ile 14.00 saatleri arasında geçiş verilen yolda ekipler, 3 bib n Rakımlı Karabet Geçidi'nde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

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