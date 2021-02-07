Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi tarafından yapılan ortak organizasyonla sokağa çıkma kısıtlamasında kentteki kırsal alanlardaki odak noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldı. Bazı hayvanlar ise tedavileri yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Van’da sokak hayvanlarını unutmayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Edremit Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için program düzenledi. Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Kontrol Müdürlüğü, Feqiye Teyran Kültür ve Dayanışma Derneği ve hayvan severlerin katıldığı programla şehrin dışındaki bölgelere ve odak noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldı. Programa katılan hayvan severler, sokak hayvanları ile yakından ilgilenirken ekiplerle birlikte hayvanlara mama ve su verdiler.

Yavru köpeklerin iç dış parazit aşılarını da yapan Van Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, yaralı ve bitkin bulunan hayvanları ise tedavileri yapılmak üzere Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.